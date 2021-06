Während die drei größten Banken in Liechtenstein in der Vergangenheit selber Zukäufe im Ausland tätigten, zeigten in den letzten Jahren asiatische Akteure Interesse an kleineren Instituten, was teilweise in Übernahmen resultierte, sagt Mario Gassner, CEO der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, im Interview mit Börse Social Magazine. Herr Gassner, insgesamt scheinen die Finanzplätze gut durch die Pandemie zu kommen. Wie sieht es mit dem Finanzplatz Liechtenstein aus? Mario Gassner: Der liechtensteinische Finanzplatz verzeichnete im Jahr 2020 trotz besonderer Bedingungen gute Ergebnisse und bleibt auf Wachstumskurs. Die Kapitalisierung der Banken stieg beispielsweise weiter an und ist mit knapp 22 Prozent im EU-Vergleich deutlich ...

