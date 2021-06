Aktien: Curevac flop - Novavax top

Anzeige / Werbung Während Curevac jetzt zugeben musste, dass ihr Corona-Impfstoff nicht ausreichend wirkt, ist der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax laut Studie hochwirksam. Die Aktie ist allerdings angeschlagen. Der US-Hersteller Novavax hat einen Impfstoff gegen das Corona-Virus entwickelt, der laut Studien des Herstellers einen hohen Schutz vor Covid-19 bietet. Nach zweimal Spritzen des Impfstoffs NVX-CoV2373 wirke er nach den Ergebnissen einer Phase-3-Studie zu 90,4 Prozent. Das bedeutet, dass bei den Probanden der geimpften Gruppe rund 90 Prozent weniger erkrankten als bei den Teilnehmern der Kontrollgruppe. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Der an 29.960 Menschen ab 18 Jahren in den USA und Mexiko getestete Impfstoff sei generell gut vertragen worden. Teilnehmer berichteten über zeitweilige Schmerzen an der Einstichstelle sowie Müdigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen. Das Vakzin NVX-CoV2373 enthält winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 bestehen. Es ist somit im Gegensatz zu den bisher zugelassenen Impfstoffen weder ein mRNA-Impfstoff - wie die Präparate von Biontech und Moderna - noch ein Vektor-Impfstoff wie der von Astrazeneca. Novavax hatte angekündigt, Zulassungsanträge im dritten Quartal einzureichen zu wollen. Novavax-Aktie bleibt im Abwärtstrend Die Aktie von Novavax hat seit Februar einen Abwärtstrend ausgebildet und kann diesen nicht nachhaltig überwinden. Auch der MACD (Momentum) dreht wieder abwärts, so dass ein Test der Unterstützung bei rund 120 Dollar möglich erscheint. Knapp darüber verläuft die 200-Tagelinie (rot) bei rund 154 Dollar, die zuerst getestet werden könnte. Enthaltene Werte: GB0009895292,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026,NL0015436031

