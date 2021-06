Andritz nahm die neue Faserlinie zur Produktion von chemi-thermomechanisch hergestelltem Faserstoff bei Dezhou Taiding New Material Science and Technology, Shandong, China, erfolgreich in Betrieb. Die neue P-RC APMP- (Pre-Conditioning Refiner Chemical Alkaline Peroxide Mechanical Pulp) Faserlinie weist eine Kapazität von 400 Tagestonnen auf und verarbeitet Pappel als Rohmaterial. Die produzierten Fasern werden für die firmeneigenen Papiermaschinen zur Herstellung von Druck- und Schreibpapier sowie für Kartonsorten verwendet. Andritz installierte die Schlüsselkomponenten für die komplette Faserlinie - von der Hackschnitzelwäsche bis zur finalen Stoffwäsche und Entwässerungspresse. Engineering, Training und Überwachung der mechanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...