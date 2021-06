Die Erste Group finanziert das erste private Windenergieprojekt in Nordmazedonien. Als Sole Mandated Lead Arranger, Major Senior Lender und Agent arrangierte und strukturierte die Erste Group die 51 Mio. Euro-Transaktion und lud auch lokale Banken - darunter die Sparkasse Bank Makedonija - ein, gemeinsam die Finanzierung mit einer Laufzeit von 17 Jahren bereitzustellen. Zusätzlich beinhaltet das gesamte Kreditpaket für Bogoslovec auch eine nachrangige Kredittranche in Höhe von 10 Millionen Euro von der Oesterreichischen Entwicklungsbank AG (OeEB). "Der Windpark Bogoslovec ist ein weiterer wichtiger Beitrag zum Übergang zu umweltfreundlicherer Energie auf dem Westbalkan. Wir werden diese Veränderung in unseren Kernmärkten weiter ...

