Im niederländischen Terneuzen ist am Mittwoch eine neue Recyclinganlage für Dämmabfälle aus expandierten Polystyrol (EPS) in Betrieb gegangen. Die Dämmplattenabfälle aus Abriss- und Renovierungsarbeiten können auch das Flammschutzmittel HBCD enthalten. "Diese Anlage veranschaulicht, wie die EPS-Industrie stets nach Wegen sucht, um ihre Recycling-Fähigkeiten zu verbessern", so Lein Tange, Co-Director ...

Den vollständigen Artikel lesen ...