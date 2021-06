Die Wiener Börse hat in kleinem Kreis die diesjährigen Börse-Preise verliehen. "Da sich die Jury aus den wesentlichen Marktteilnehmern zusammensetzt, wissen sie genau wer im täglichen Kapitalmarktgeschäft gute Arbeit leistet. Mit den Auszeichnungen sollen außergewöhnliche Leistungen börsennotierter Unternehmen in der Kapitalmarkt-Kommunikation hervorgehoben werden", so Friedrich Mostböck, Präsident der ÖVFA. Gewinner im ATX-Segment ist Wienerberger, der Ziegelkonzern wurde auch mit dem Corporate Bond-Preis ausgezeichnet. Auf Platz zwei im ATX-Segment liegt voestalpine, auf Platz drei AT&S.In der Kategorie Nachhaltigkeit erhalten im Jahr 2021 Agrana, BKS Bank und Palfinger den Wiener Börse Preis. Sie sind Teil ...

