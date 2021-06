Bis zu 19 Prozent Verlust: So entwickeln sich die Rohstoffmärkte nach der Korrektur >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Huawei veröffentlicht AR-White Paper ... » TripleLift und GroupM schließen sich ... Gold, Öl, Kupfer & Co: Bis zu 19 Prozent Verlust: So entwickeln sich die Rohstoffmärkte nach der Korrektur Auf Wochensicht verlieren Gold, Öl, Kupfer und Mais zum Teil deutlich an Wert. Das liegt am starken Dollar, es gibt aber noch weitere Effekte.

Den vollständigen Artikel lesen ...