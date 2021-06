Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Auch in dieser Woche fällt der ATX nach starkem Beginn wieder zurück, aktuell kämpft der österreichische Leitindex mit dem Halten der 3.500-Punkte-Marke. Es scheint ein wenig, dass nach der starken Performance in der ersten Jahreshälfte (+25% gegenüber +15% des Stoxx 600) die Luft ein wenig draußen wäre, die Trendstärke hat sich zuletzt deutlich verringert. Gesucht waren in dieser Woche auf internationaler Ebene vor allem Versicherungs- und Technologieaktien. Dazu passend empfehlen wir in unserer in dieser Woche veröffentlichten Analyse zu österreichischen Versicherungen beide Titel VIG und UNIQA zum Kauf (mit Kurszielen von EUR 32 bzw. EUR 9.6). Letztere war mit einem Wochenplus von 4% auch einer der Topwerte des ATX. Bestätigt haben wir ...

