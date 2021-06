In der laufenden Phase-3-Studie SPR1NT hätten alle mit Zolgensma behandelten Kinder, die in Zweierkohorten präsymptomatisch behandelt wurden ohne Unterstützung beim Atmen und der Nahrungsaufnahme überlebt, teilte Novartis mit.Gute Daten seien auch in der STR1VE-EU-Studie erzielt worden, heisst es weiter. Auch das ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...