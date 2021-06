So überrascht wie der Maki auf unserem Titelfoto dürften viele geschaut haben, als die großen Aktienindizes am Freitag scheinbar grundlos kräftig durchsackten. Aber das hatte durchaus Gründe, wir hatten diese in den vergangenen Wochen regelmäßig aufgelistet. Kommt jetzt die Phase der Short-Trades, war es das also mit der Hausse? Es ist gut möglich, aber noch nicht in Stein gemeißelt. Wie haben wir reagiert, wie gehen wir weiter vor? Lesen Sie weiter!

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

In dieser Ausgabe vom 19. Juni 2021 lesen Sie:

Die besonderen Charts: Die "Fed" und ihr Rundum-Sorglos-Paket

SSE intern: Jetzt bloß nicht aus dem Bauch heraus handeln!

Markt-Check: Noch ist die Messe für die Bullen nicht gelesen

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Nur bei den "Exceptionals" agiere ich sofort

SSE-Depots: SSE immerhin besser als der Markt, "Exceptionals" sehr erfreulich

Erläuterungen zu SSE & Disclaimer

