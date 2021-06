++ Aktien in Europa eröffnen voraussichtlich schwächer ++ Reden von Fed- und EZB-Mitgliedern ++ Biden trifft Marktregulierer ++ Die europäischen Aktienmärkte werden nach einem schwachen asiatischen Handel voraussichtlich schwächer eröffnen. Während der heutige Wirtschaftskalender leer aussieht, könnte es am Nachmittag tatsächlich etwas Action geben. EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird am Nachmittag zweimal sprechen (14:30 Uhr und 16:15 Uhr) und die Anleger werden auch die Reden von drei Fed-Mitgliedern ...

