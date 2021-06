Rritual-News! Die größte Supermarktkette der USA und das Turbo-Startup - Strong Buy!

Anzeige / Werbung

Die Meldung von Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) sollte heute hohe Wellen schlagen, denn diese Vereinbarung markiert den zwischenzeitlichen Höhepunkt in der rapide voranschreitenden Unternehmensentwicklung.

Ein Kursfeuerwerk sollte die logische Konsequenz aus dieser News sein.

Ich dachte mir schon, dass sich Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) dank des "48.000%-CEOs" schnell entwickeln wird, aber dass es so schnell gehen wird, überrascht sogar mich, den Berufsoptimisten! Kaum ein anderes Unternehmen hat mit seinen neu kreierten Produkten in einer boomenden Branche so einen Markteintritt geschafft wie Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S). Das soll sich jetzt noch rasanter fortsetzen.

Bei Rite Aid (NYSE: RAD ), der zweitgrößten Dogeriekette der USA, ist man ja mit den preisgekrönten Produkten schon vertreten (+ Online Shop).

), der zweitgrößten Dogeriekette der USA, ist man ja mit den preisgekrönten Produkten schon vertreten (+ Online Shop). Mit Hilfe des CROSSMARK-Teams und der CROSSMARK Accelerator-Plattform will man 57 [!!!] lokale und nationale Einzelhandelsketten "infiltrieren": Rritual Superfoods Advances Toward Full Rollout with CROSSMARK .

"infiltrieren": . Der eigene Amazon-Shop soll in wenigen Tagen online gehen (mit "Prime"-Ambitionen): Rritual Superfoods Ready to Launch Amazon Store in USA .



Aber nun werden die Bemühungen von CEO David Kerbel und seinem Team erneut gekrönt, nämlich mit der Aufnahme ins Sortiment von Vitacost.com, einer 100%-igen Tochter von Kroger (NYSE: KR - Marktwert 30 Mrd. USD), der größten Supermarktkette der USA. Kroger (NYSE: KR) setzt jährlich mit rund 450.000 Mitarbeitern 122 Mrd. [!!!] USD um.

BREAKING NEWS: RRITUAL SUPERFOODS SECURES VITACOST.COM LISTING

Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) meldet, dass man eine Vereinbarung mit dem Tochterunternehmen von Kroger (NYSE: KR), "Vitacost", geschlossen hat, die "Functional Elixirs" von Rrituals auf Vitacost.com, einer preisgekrönten Direct-to-Consumer-Plattform für Gesundheits- und Wellnessprodukte, einzuführen.

Aufbauend auf unseren jüngsten Ankündigungen zur Marktexpansion, freut sich Rritual über die Geschäftsbeziehung mit Vitacost, die zur Listung der Rritual Superfoods-Produktlinie auf einer weiteren prominenten nationalen Einzelhandelsverkaufsplattform geführt hat. Vitacost bietet Reichweite und Präsenz, um die positive Resonanz weiter zu steigern damit die Marke Rritual und die innovative Produktlinie weiterhin profitieren können. Am wichtigsten ist, dass die Listung bei Vitacost unsere Mission vorantreibt, Verkaufs- und Vertriebskanäle für Rritual-Produkte zu etablieren, die sie für Verbraucher in den ganzen USA in Reichweite bringen. DAVID KERBEL, CEO VON RRITUAL SUPERFOODS INC.* (WKN: A2QQ7S )

Vitacost.com wird die folgenden Rritual Superfood Elixir Lines anbieten:

? Chaga IMMUNE mit Adaptogenen mit Taigawurzel und Bocksdorn zur Unterstützung einer gesunden Immunfunktion;

? Lion's Mane FOCUS mit Rosenwurz zur Unterstützung der Mentalgesundheit

? Reishi RELAX mit Adaptogen Ashwagandha und Kakao hilft dem Körper, sich an Stress anzupassen.

Rrituals proprietäre "Immun-Synergy Six Mushroom Blend" ist das EINZIGE funktionelle Gesundheitsprodukt auf dem Markt, das eine tägliche präbiotische Mischung enthält, die ein gesundes Darmmikrobiom nährt und so eine ausgewogene Verdauungsfunktion erleichtert.

NEWS-FAZIT:

Der Weg zum Herzen der Tochter führt über die Mutter, heißt es doch. Hier könnte es umgekehrt sein und Vitacost könnte das Herz der Mutter Kroger (NYSE: KR) öffnen. Mit einem geschätzten Umsatz von fast 400 Mio. USD gehört vitacost.com zu den fünf größten Onlineportalen der USA, die "Gesundheitszeugs" verkaufen.

Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) hat den Fuß in der Tür von Kroger, der größten Supermarktkette der USA. - Wenn das kein Grund ist, die Aktie zu kaufen, was dann? Das charttechnische "Buy" könnte das Übergewicht erzeugen, dass die Aktie endgültig die 0,80 CAD Marke meistert und in den Rallyemodus verfällt, sodass ich einen

Schlusskurs (Montag) von 0,95 oder höher als durchaus realistisch erachte.

Vitamine und mehr im Kroger-Supermarkt



Der Markt sollte in dieser News einen weiteren wichtigen Meilenstein entdecken und zusätzlich auch realisieren, dass David Kerbel anscheinend wirklich in der Lage ist, die Rritual-Produkte in jedem namhaften Geschäft in den USA ins Regal zu bringen. Rite Aid (NYSE: RAD), Amazon (NASDAQ: AMZN) und jetzt Vitacost, Tochter von Kroger (NYSE: KR). Fortsetzung folgt (ganz sicher)…

Sollten Sie durch diese Kroger-Connection ebenfalls einen großen Mehrwert für Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) erkennen können, dann ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, ein Investment in Rritual in Erwägung zu ziehen. MEINUNG AUTOR

Das technische, sehr überzeugende "STRONG BUY" sollte zusätzlich in der Lage sein positiv auf die künftige Kursentwicklung einzuwirken:

Quelle: Investing.com



RRITUAL SUPERFOODS INC.*

WKN: A2QQ7S , CSE: RSF

COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!!

Dieses Unternehmen könnte schnell eine führende Rolle in der gerade neu entstehenden Branche einnehmen. Dafür sprechen mehrere Faktoren.

Superfoods, Nahrungsmittel, die nicht nur ernähren, sondern auch eine gesundheitsfördernde Wirkung auf den Körper haben, sind nicht nur ein vorüberziehender Trend, sondern gekommen um zu bleiben. Besonders Pilzen wird in vielerlei Hinsicht eine unterstützende Funktion auf den menschlichen Körper zugeschrieben, die von der Stärkung des Immunsystems über Anregung der Gehirnleistungsfähigkeit bis hin zur Entspannungsförderung reichen. Achtung! Ich spreche nicht über "Psisowasweissderdeibel"-Pilze, sondern über frei erwerbbare Nahrungsergänzungsmittel.

STARTUP, ABER SCHON VOLL IM GESCHÄFT

Erst kürzlich konnte Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) schon auf sich aufmerksam machen, indem man mit Rite Aid (NYSE: RAD), der drittgrößten Drogeriekette der USA, einen Vertrag über die Platzierung seiner kompletten Produktpalette abschließen konnte (Link). 1,7 Mio. US-Amerikaner gehen täglich in einen der 2.700 Rite-Aid-Stores. Aber dies wird mit einer weiteren bekannt gegebenen News (Link) noch übertroffen. Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) gibt die Partnerschaft des Unternehmens mit CROSSMARK Inc., einer führenden Agentur für Vertriebs- und Marketingdienstleistungen, bekannt. Ein Netzwerk von 40.000 Vertriebspunkten kann CROSSMARK Inc. in den USA ansprechen. Das ist rund das 15-fache der gesamten Rite-Aid-Kette.



Durch die CROSSMARK-Vereinbarung öffnet sich möglicherweise der Weg in die großen Einzelhandelsketten, denn CROSSMARK ist einer der von Wallgreens "bevorzugten Dienstleister".

Quelle: crossmark.com



DER "SUPERMANAGER" FÜR DAS SUPERFOOD

Kann David Kerbel, CEO von Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S), den Erfolg, den er für Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) ermöglichte, wiederholen, dann müssen sich die Investoren auf eine extreme Kurssteigerung gefasst machen.

Das Unternehmen entwickelt, vermarktet, vertreibt und verkauft funktionelle kalorienverbrennende Fitnessgetränke in den USA und international. Nun will Kerbel seine Beziehungen zu Walmart, Kroger, Costco, CVS, Walgreens, Safeway, Sprouts oder Publix spielen lassen, um Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) zu einem ähnlichen Erfolg zu verhelfen, und er hat gute Karten, wie ich meine!



RESEARCH UND KURSZIEL

Das Broker- und Researchhaus Clarus Securities veröffentlichte kürzlich eine Kaufempfehlung für Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) mit Kursziel 2,00 CAD. Das Kursziel vom konservativ geltenden Broker Clarus für die Aktie von Rritual Superfoods bei 2,00 CAD, das basierend auf dem 6-fachen des geschätzten Umsatzes ist, könnte für mein Verständnis weit zu tief gegriffen sein, denn erstens könnte der projektierte Umsatz durch weitere Verträge mit großen Ketten weitaus größer ausfallen, und zweitens ist der Faktor 6 für mein Dafürhalten weit zu tief gegriffen. Else Nutrition (TSXV: BABY) beispielsweise wird derzeit mit Faktor 49 [!!!] des erwarteten Umsatzes für 2021 gehandelt!

EXPLODIERENDER MARKT

Einen Wert von 50 Milliarden Dollar allein für "Functional Mushroms" sagt Grandview Research voraus. Aber wird diese Prophezeiung eintreffen? Zumindest springen die Big Player der Nahrungsmittelindustrie auf diesen Zug auf und das dürfte ein gutes Zeichen sein, denn dem ist sicherlich eine genaue Erhebung des Marktes vorausgegangen. Anfang des Jahres ließ der Lebensmittelgigant Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) (Cadbury, Milka) aufhorchen:



Mondelez kombiniert Nussbutter mit einem Mix aus verschiedenen gemahlenen Pilzen wie Kernkeulen, Shiitake, Klapperschwamm, Reishi oder Stachelbart.

Noch hat sich bei den bereits auf den Markt befindlichen Pilz-Superfood-/Nahrungsmittelergänzungen kein Markt-Leader herauskristallisiert, eine Position, die von Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) beansprucht werden könnte, wenn CEO David Kerbel ähnlich gute Arbeit leistet, wie er sie bei Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) in der Vergangenheit gezeigt hat.

KERNKEULEN, KLAPPERSCHWAMM, STACHELBART…

…die deutschen Begriffe für Cordyceps, Lions Mane, Maitake muten doch etwas eigenartig an, aber wenn man Google konsultiert, erfährt man schnell mehr über die positiven Wirkungen dieser Pilze.

Beispiel Cordyceps: Heute gilt Cordyceps-Extrakt als erweckendes und erfrischendes Mittel, das u.a. auch zur Konzentrationssteigerung eingesetzt wird. In der chinesischen Medizin wird der frische Pilz besonders gegen Schwäche- und Erschöpfungszustände sowie dauerhafte Müdigkeit eingesetzt (Quelle).

PRODUKTE VON RRITUAL SUPERFOODS INC.* (WKN: A2QQ7S)

Aus natürlich geernteten, gemahlenen und sogar Bio-zertifizierten Tukey Tail-, Chaga-, Shiitake-, Lins Mane-, Reishi- und Cordyceps-Pilzen stellt man unter Beimengung von Zimt, Ingwer und Kokos- und Fruchtpulver eine Mischung her, die nicht nur gesundheitsfördernd, sondern auch wohlschmeckend sein soll.



Die Produkte von Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) sollen als Premiummarke am Markt etabliert werden. Das Bio-Pilzmyzel wird auf glutenfreiem Hafer und Bio-Naturreis angebaut und von zertifizierten Bio-Farmen in den USA geerntet.

DEM WETTBEWERB VORAUS:

Wenn ich schon "Superfood" wie die Produkte von Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) kaufe, dann soll es doch das Beste sein. - Dieser Voraussetzung wird man verglichen zur Konkurrenz gerecht:

Quelle: Unternehmenspräsentation



Speziell die Punkte "Bio-Zertifizierung", "Inhalts-Stärke auf dem Etikett" sind für mich als potentieller Konsument extrem wichtig.

EIN MANAGEMENT, DAS ES DRAUF HAT!

Soll der Plan gelingen, die Produkte von Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) im oberen Preissegment zu platzieren, dann braucht man ein erfahrenes Management und das kann man in der Tat vorweisen:

CEO David Kerbel: Über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Einzelhandel, Brokerage und CPG. Starke Beziehungen zu Walmart, Kroger, Costco, CVS, Walgreens, Safeway, Sprouts, Publix und mehr. Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) konnte unter seiner Amtschaft als Senior Vice President of Sales in einem Jahr den Umsatz von faktisch fast 0 Umsatz um 36 Mio. USD steigern.

CIO Stacey Gillespie: Über 25 Jahre Führungsrolle in der Marken- und Produktstrategie für Wellnessunternehmen wie MegaFood, Aura Cacia und Gaia Herbs. Schöpfer mehrerer preisgekrönter Gesundheitsprodukte für Verbraucher.

Direktor Warren Spence: Über 25 Jahre in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, einschließlich leitender Funktionen bei Marken wie Red Bull und Olivieri. Spezialisiert auf Lieferketten und Betriebssysteme. Ernennung zum Leiter der Lieferkette für Naked Beverages im Jahr 2019.

VP Sales USA Sarton Molnar-Fenton: Sarton begann ihre Karriere bei Vitamin Water und arbeitete für große Unternehmen wie Danone und Nestlé.

VP Sales Kanada Scott Naccarrato: Sein datenorientierter Vertriebsansatz hat zu einem Umsatz von über 100 Mio. USD und einem zweistelligen Wachstum im Jahresvergleich für alle Marken geführt, für die er gearbeitet hat.

FAZIT:

Die Schlüssel, die es ermöglichen, dieses Startup zum Erfolg zu führen, sind in meinen Augen vor allem das Management, das in der Branche sehr große Erfolge erzielt hat, und auch die Bio-Ausrichtung des Produktes, das im Premiumsegment angesiedelt werden soll, wofür auch die sehr edle Ausführung der Verpackung spricht.

Der Umstand, dass Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) nach Produktionsstart nicht Türklinken putzen muss, um in Läden aufgenommen zu werden, sondern von Beginn an in der drittgrößten Drogeriekette der USA (Rite Aid) gelistet sein wird, zeugt doch von der Qualität der Produkte, denn ich denke, dass die Rite Aid-Einkäufer sehr wohl das Produkt vorab eingehend getestet und für gut befunden haben. Mit der Medaille auf der Brust "Uns gibt es schon bei Rite Aid" kann man eigentlich erwarten, dass es dem Unternehmen schnell gelingen könnte, weitere Märkte bzw. Handelsketten unter Vertrag zu nehmen.

Das Kursziel von Clarus Securities von 2,00 CAD ist in meinen Augen viel zu tief gestapelt. Ich als Berufsoptimist könnte mir vorstellen, dass dieses Kursziel schon in sehr kurzer Zeit erreicht wird.

Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) ist ein absoluter Schnellstarter bei den Superfood-Aktien und man kann ab Q3 vielleicht schon sogar auf 4,0 Mio. USD Quartalsumsatz spekulieren, der sich mit jedem weiteren Vertrag potentiell nach oben skaliert.

Wissen Sie noch, wer Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) war? Ja, das war das Baby von CEO David Kerbel. Bei 150 Mio. USD jährlichem Umsatz hat das Unternehmen eine Bewertung von 4,3 Mrd. USD (Faktor 33) und ein KGV von 540 (Quelle).

Das ist die Chance, die man nur bei Superfood-Aktien geboten bekommt, wie es Rritual Superfoods Inc.* (WKN: A2QQ7S) eine ist.

Das Original dieses Beitrags finden Sie HIER.

Helmut Pollinger



*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen. Aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von bullVestor für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von bullVestor dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der bullVestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet.

Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater. Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch bullVestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von bullVestor enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullVestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in der besprochenen Aktie einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit dem besprochenen Unternehmen und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von bullVestor ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.



Impressum:

bullVestor Medien GmbH

Gutenhofen 4

4300 St. Valentin Österreich

Tel: +43 7435 54077-0

Firmenbuchnummer: FN275279y

Geschäftsführer und 100% Eigentümer: Helmut Pollinger

Gerichtstand: St. Pölten

kontakt[at]bullvestor.at



