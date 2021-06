Um 10:26 liegt der ATX TR mit -0.68 Prozent im Minus bei 6825 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +1.20% auf 42.15 Euro, dahinter Zumtobel mit +1.14% auf 8.395 Euro und FACC mit +0.92% auf 9.305 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15471 (+0.15%, Ultimo 2020: 13719). - Do&Co präsentiert als 30. Unternehmen in der Austrian Visual Worldwide Roadshow- PIR-News: Andritz, Strabag, VIG- Unser Robot sagt: Strabags massiver Sprung bei den Handelsvolumina verlängert Thomas Birtels Nr. 1 im CEO-Rankling- Börsegeschichte 21.6.: Heute vor 28 Jahren tat sich einiges (Flughafen, Maculan, Lenzing)- Österreich-Depots: Geld von S&T bekommen- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -1.08% vs. last gabb, +13.52% ytd, +74.70% seit ...

