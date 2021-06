Gold verteidigt Unterstützung im Bereich von 1.760 Dollar Gold hat sich in letzter Zeit unterdurchschnittlich entwickelt, wobei sich die Abwärtsbewegung in der letzten Woche angesichts der hawkishen Tendenz der Fed beschleunigte. Das Edelmetall brach am Freitag ein, da Bullard von der Fed bestätigte, dass die Gespräche über eine Reduzierung der Anleihekäufe bereits begonnen haben. Gold fiel um etwa 8% von seinem jüngsten Hoch bei 1.900 Dollar. Die Bullen versuchen jedoch heute, wieder Boden gut ...

