Das Jahr 1988 war bei mir das Jahr, in dem ich erstmals direkt mit dem Thema Kapitalmarkt in Berührung kam. Nach Abschluss am BRG Knittelfeld studierte ich für einige Monate an der Montanuniversität in Leoben, ertappte mich jedoch immer häufiger selbst dabei, dass mich Wirtschaftsnachrichten viel mehr interessierten als alle anderen Arten von News und dass ich mich mit viel mehr Freude in betriebswirtschaftliche Unterlagen einzulesen begann, als die technischen Skripten in die Hand zu nehmen. Und so freute es mich riesig, dass ich sehr zeitnah die Möglichkeit bekam meine berufliche Laufbahn in einer regionalen Raiffeisenbank zu starten. Kundenbetreuung und Anlageberatung standen hier, nach einigen spezifischen Ausbildungen, rasch auf dem Plan und machten mir ...

