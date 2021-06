Der Future auf den S&P 500 wird am Dienstag flach bei 4.220 Punkten gehandelt, da die gestern eingeleitete Rally ins Stocken geriet. Am Montag ist der marktbreite Index um 1,4% gestiegen, so stark wie seit fünf Wochen nicht mehr, und bildete im Tages-Chart ein Bullish-Engulfing aus. Anleger setzten wieder auf Value Trades, sprich auf Bank- und Energieaktien sowie andere konjunktursensible Werte, da die Sorgen um einen geldpolitischen Kurswechsel der Federal Reserve nachließen. Fed-Chef Jerome Powell ...

