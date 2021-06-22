BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 126 (113) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 69 (67) EUR - 'OVERWEIGHT'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 41,20 (30) EUR - 'SELL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 103 (105) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 111 (103) EUR - 'HOLD'JEFFERIES STARTET VIB VERMOEGEN AG MIT 'BUY' - ZIEL 44 EURSOCGEN HEBT NORDEX AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 27 EUR BARCLAYS STARTET ERSTE GROUP BANK MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 35 EURBARCLAYS STARTET RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 24 EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 10600 (10400) PENCE - 'OVERWEIGHT'BERENBERG STARTET BOSSARD HOLDING AG MIT 'BUY' - ZIEL 340 CHFCITIGROUP SENKT AEROPORTS DE PARIS AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 101 (97) EURCITIGROUP HEBT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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