Credit Suisse und UBS kein Paar: Gespräch mit Finanzanalyst über die Logik von großen Bankenfusionen (BöZ) Highlight Event AG schließt Kapitalerhöhung mittels Privatplatzierung mit einem Erlös von CHF 9 Mio erfolgreich ab Investis erwartet im ersten Halbjahr 2021 einen Reingewinn deutlich über VorjahrVodafone will neue Discounter-Marke SIMon anbieten (Welt) Adler Modemärkte 'in fortgeschrittenen Verhandlungen' mit Zeitfracht - vollständiger Kapitalschnitt auf Null vorgesehen BMW will Produktionskosten drastisch senken (HB) Dräger hebt Jahresprognose für Geschäftsjahr 2021 an - EBIT-Marge bei 8-11% (zuvor 5-8%) "Er wollte den Vertrag so schnell wie möglich": Eventim-Chef nach Arbeit des Maut-Untersuchungsausschusses (HB) Hamborner Reit AG unterzeichnet ...

