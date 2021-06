++ Aktien in Europa notieren leicht schwächer ++ Daimler will eigene Batterieproduktion starten ++ Deutsche Bank startet Kooperation mit Fiserv Inc. ++ Die europäischen Indizes notieren heute nach der Rally vom Montag leicht schwächer, da sich die Anleger auf den vorläufigen Wert des Verbrauchervertrauens in der Eurozone und die Aussage des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell konzentrieren. Unterdessen sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass die deutsche Industrie die Pandemie besser überstanden habe als in einigen anderen europäischen Ländern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...