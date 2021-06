DGAP-News: Auto Zitzmann GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

### Pressemitteilung ###

Hamburg-Nürnberg, 22. Juni 2021

Der langjährige Nürnberger Großaktionär Christoph Zitzmann hat seinen Anteil an der Hamburger Albis Leasing AG noch weiter ausgebaut, meldet einen eigenen Stimmanteil von über 25% und besitzt nun auch die absolute Sperrminorität!



Der Nürnberger Automobil- und Leasing-Kaufmann, der am längsten - seit bereits 2005 - investierte Großaktionär der Albis Leasing AG betont damit sein nachhaltiges Interesse die Entscheidungsfindung in den Gremien der Gesellschaft auch in Zukunft nicht den Spekulanten zu überlassen. aktuellen Aufsichtsrats der Albis Leasing AG!



Die klare Abgrenzung seines Kurses gegenüber den Spekulanten um die Börsenveteranen Bernd Günther (Hamburg) und Rolf Hauschildt (Düsseldorf) hat Zitzmann bereits seit Anfang seiner aktiven Einflussnahme auf den bisherigen Hauptversammlungen der Gesellschaft großen Zuspruch von Kleinaktionären beschert. Regelmäßig stimmten viele kleine und mittlere Aktionäre gemäß Zitzmann's Entscheidungsvorschlägen. Durch den Ausbau seiner eigenen Beteiligung unterstreicht Zitzmann nach wie vor sein Vertrauen in die Kompetenz, Nachhaltigkeit und Zielstrebigkeit des Vorstands, der Belegschaft und des aktuellen Aufsichtsrats der Albis Leasing AG!

Um auch der neu hinzu gekommenen Spekulanten-Gruppe um die Düsseldorfer Familie Hauschildt in Verbindung mit der Mainzer Solventis AG, bereits im Vorfeld die Möglichkeit zu nehmen, auf zukünftigen Hauptversammlungen Satzungsänderungen im Alleingang durchsetzen zu können, hat Zitzmann blitzschnell Fakten geschaffen und durch den Ausbau seiner Beteiligung die freien Aktionäre und sich geschützt.



"Auf zukünftigen Hauptversammlungen sehe ich die mir folgenden Investoren und mich bei einem stabilen Anteil von knapp über 30 %, auch wenn durch den verborgenen, aber massiven Zukauf der Familie Hauschildt die Präsenz auf den Hautversammlungen bei zukünftig ca. 95% liegen wird", sagt Christoph Zitzmann. Die Solventis AG mit Joachim Schmitt an der Spitze ist eines der Investmentvehikel der lieber im Verborgenen agierenden Familie des Düsseldorfer Firmenjägers Rolf Hauschildt. Die Solventis AG gehört zu 78 % Frau Waltraud Hauschildt, der Ehefrau von Rolf Hauschildt. Um die wahre Macht und Identität der Familie Hauschildt im Verborgenen zu halten, werden die absoluten Mehrheitsanteile offiziell über Rechtsanwalt Johann Georg von Keussler als Treuhänder gehalten.



Die wachstumsstarke, aber derzeit unterbewerteten Albis Leasing AG ist 2019 ins Visier des Firmenjägers Hauschildt geraten. Rolf Hauschildt und Bernd Günther kennen sich bereits seit mehr als 40 Jahren und haben auch schon einige Deals zusammen durchgezogen. Nun soll der "Albis Deal" wohl der letzte für Bernd Günther sein, der nach eigener Aussage im Anschluss an die bevorstehende Hauptversammlung sämtliche Anteile der von ihm betreuten Anleger an die "Hauschildt Gruppe" verkaufen wird.

Dem widerrechtlichen Anschleichen der überwiegend im Verborgenen agierenden Hauschildt Familie werden Zitzmann und die hinter ihm stehenden, langfristig orientierten Anleger bei der Albis Leasing AG auf jeden Fall Einhalt gebieten und die Rechte der Sperrminorität dominant ausspielen.



Die größten Aktionäre der Albis Leasing AG sind derzeit:

Christoph Zitzmann über 25,0 % Kapital & Stimmrechte

Rolf Hauschildt über 20,6 % Kapital &Stimmrechte

Joachim Schmitt ca. 5,7 % Kapital & Stimmrechte

Felix Magath, Bernd Günther je unter 3,0 % Kapital & Stimmrechte Zu beachten sind die zusätzlichen "Friends & Family-Gruppen", welche wohl weitere ca. 10% Anteile für die Hauschildt-Familie und 10% Anteile für die "Günther Gruppe" halten.

### Ende der Pressemitteilung ### Über die Auto Zitzmann GmbH Die Auto Zitzmann GmbH wurde vor über 25 Jahren von Christoph Zitzmann gegründet - sie widmet sich vordergründig dem Handel sowie der Vermietung von Fahrzeugen und ist die erste Adresse für gepflegte Sport-, Luxusfahrzeuge und Klassiker.

Kontakt:

