Genf/Vernier (awp) - Die französische Multimedia- und Elektronikkette Fnac Darty expandiert in der Schweiz. Nach einem Pilotversuch in der Westschweiz sollen bis 2022 in 27 Manor-Filialen über alle Sprachregionen hinweg sogenannte "Shop-in-Shops" eröffnet werden. Damit will Fnac nach einem erfolglosen ersten Anlauf auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...