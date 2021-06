Der Baukonzern Strabag hat den Auftrag für die Modernisierung eines 30 km langen Eisenbahnabschnitts im Südosten Ungarns gewonnen: Der insgesamt 364 Mio. Euro große Auftrag wird in einer ARGE mit einem ungarischen Partner (Strabag-Anteil: 66 Prozent) ausgeführt. "Mit dem zweispurigen Ausbau dieses Abschnitts vom Bahnhof Békéscsaba bis zur Landesgrenze wird das Transeuropäische Netzwerk bald um eine bedeutende Verbindung reicher. Das verbessert die Anbindung des Binnenmarkts an die Schwarzmeerhäfen", meint CEO Thomas Birtel.Strabag ( Akt. Indikation: 42,75 /43,10, -0,64%) Aktienkäufe: AT&S-Vorstandsmitglied Simone Faath (CFO) hat Aktien erworben, und zwar am 18. Juni in Summe 1000 Stück zu je im Schnitt 35,6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...