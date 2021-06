Um 11:39 liegt der ATX TR mit -0.10 Prozent im Minus bei 6896 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.05% auf 27.35 Euro, dahinter Agrana mit +1.52% auf 20.1 Euro und AT&S mit +1.25% auf 36.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15546 ( -0.37%, Ultimo 2020: 13719). Österreichs Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) sorgt sich um "zunehmende Überhitzung des Wohnimmobilienmarktes" und fordert die Banken auf, bei der Neuvergabe von Hypothekenkrediten strengere Regeln anzuwenden. Immobilienkredite an private Haushalte sind im April 6,6% gg Vj gewachsen, Preise von Wohnimmobilien im Q1 sogar um 12% und "haben deutlich an Dynamik gewonnen". "Diese Entwicklungen in Österreich sind auch im europäischen ...

