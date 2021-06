Die Analysten von Raiffeisen Research bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung und erhöhen das Kursziel auf 49,0 Euro. UBM habe große Flexibilität in seiner strategischen Ausrichtung bewiesen und die Fähigkeit gezeigt, sich in kurzer Zeit auf vielversprechendere Anlageklassen zu konzentrieren. Die soliden Ergebnisse von Q1 2021 sollten eine gute Basis bieten die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr zu erfüllen, so die Experten. Der hohe Barbestand und die Platzierung zweier Anleihen würden ausreichend Kapital bieten, um die aktuellen Projekte zu finanzieren und bei Gelegenheit attraktive Akquisitionen zu ermöglichen. "Obwohl sich die Aktie in den vergangenen Monaten bereits äußerst stark entwickelt hat, bieten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...