AUDI will ab 2026 nur noch Elektroautos neu auf den Markt bringen. Bereits in vier Jahren starte die Produktion des letzten komplett neu entwickelten Verbrennermodells, sagte AUDI-Chef Markus Duesmann am Dienstag bei einer Konferenz der Stiftung Klimaneutralität.Es handle sich dabei um einen SUV für den amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...