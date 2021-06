Das Auftragsforschungs- und Entwicklungsunternehmen Coriolis Pharma erweitert seine Entwicklungsanlagen für Arzneimittel für neuartige Therapien unter Biosicherheitsstufe S2 am Firmensitz in Martinsried bei München. Der Umbau eines bestehenden Gebäudes in der Nähe des Coriolis-Hauptsitzes hat bereits im März dieses Jahres begonnen. Die Labore sollen im 4. Quartal 2021 betriebsbereit sein. Die neuen Einrichtungen werden die Gesamtfläche des Unternehmens auf 7.800 m2 erhöhen. Die neuen Labore sollen ...

