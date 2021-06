Aktien: BMW will schlanker werden - Aktienkurs nimmt ebenfalls ab

Anzeige / Werbung BMW will die Herstellungskosten durch eine stärkere Digitalisierung und eine bessere Logistik deutlich senken. Der Aktienkurs konnte zuletzt allerdings nicht mehr profitieren und droht, stärker zurückzufallen. Bis 2025 sollen die Produktionskosten pro Fahrzeug um 25 Prozent fallen, verglichen zum Niveau von 2019, erklärte BMW-Vorstandsmitglied Milan Nedeljkovic. Dieses Ziel solle über die Digitalisierung von Planungsprozessen, eine schlankere Logistik sowie eine bessere Auslastung der bestehenden Werke erreicht werden. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Zudem sollen die Kapazitäten in allen Weltregionen deutlich aufgestockt werden. Nedeljkovic kündigte an, vor 2030 eine Produktionskapazität von drei Millionen Autos pro Jahr erreichen zu wollen. In diesem Jahr dürften die Verkäufe nach dem Corona-Einbruch wieder auf 2,5 Millionen Stück zulegen. Der DAX-Konzern sieht sich mit steigenden Rohstoffkosten und einer milliardenschweren Umstellung auf Elektromobilität konfrontiert. Dem soll auch durch eine Neuverteilung der Produktion in Europa entgegengewirkt werden. Das Werk Leipzig werde ab 2023 den Mini produzieren, der technisch eng mit der BMW 1er- und 2er-Reihe zusammengeführt werde. Durch eine Digitalisierung der Zulieferketten über die gemeinsam mit der Telekom, SAPund Bosch gründeten Datenplattform Catena-X erhoffe sich der Autobauer unter anderem deutlich geringere Logistikosten. Zudem werde weiter automatisiert: Kamerasysteme mit Künstlicher Intelligenz sollten etwa Menschen in der Endkontrolle in den Lackierstraßen ersetzen. BMW-Aktie auf dem Rückzug Die Aktie von BMW gehört in diesem Jahr zu den besten Titeln, doch konsolidierte der Titel zuletzt. Die Unterstützung bei 90 Euro wurde schon getestet, nachdem die Aktie zuvor auf ein Jahreshoch bei rund 96 Euro gestiegen ist. Der MACD (Momentum) ist abwärts gerichtet und signalisiert eine negative Dynamik. Ein erneuter Test der Unterstützung erscheint daher möglich. Enthaltene Werte: US0378331005,DE0005190003,DE0007100000,DE0007664039,US88160R1014

