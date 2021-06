Mit den Lockerungen der Corona-Einschränkungen nahmen auch die durchgeführten Zahnbehandlungen in den Kernmärkten wieder zu. So habe sich auch im zweiten Quartal die Nachfrage konstant erfreulich entwickelt, schreibt COLTENE in einer Medienmitteilung vom Mittwoch anlässich eines Investorentages. Für das erste Semester 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...