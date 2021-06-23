DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 74 (65) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 88 (85) EUR - 'NEUTRAL'HSBC HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 70 (69) EURHSBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 11 (10) EURMORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR AURUBIS AUF 70 (67) EUR - 'UNDERWEIGHT'MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 28,50 (25,20) EUR - 'EQUAL-WEIGHT'STIFEL STARTET PAION MIT 'BUY' - ZIEL 4,15 EUR BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 104 (103) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT PARTNERS GROUP AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 1240 (671) CHFDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 680 (620) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 555 (531) EUR - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 89 (83) EUR - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ORSTED AUF 890 (950) DKK - 'HOLD'JPMORGAN SENKT DNB ASA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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