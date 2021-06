Bauer AG erzielt aus erfolgreicher Bezugsrechtskapitalerhöhung Nettoemissionserlös von rund 63,3 Mio EUR Bike24 fährt mit angezogener Bremse aufs Parkett - Ausgabepreis 15 Euro Brenntag übernimmt JM Swank - Unternehmenswert 304 Mio USD Vonovia startet öffentliches Übernahmeangebot für Deutsche Wohnen-Aktien bis 21. Juli Österreichische Industrieholding Pierer will Anteil an Leoni erhöhen RTL will in den Niederlanden mit de Mols Medienkonzern fusionieren Siemens Healthineers und Prisma Health haben eine auf 10 Jahre angelegte strategische Partnerschaft bekannt gegeben Tui-Vorstand: Flottengröße passt jetzt - Kein Druck bei Staatshilfen 4basebio UK Societas: Patentanmeldung - Anmeldung für geschützte linearisierte synthetische DNA eingereichtMayr-Melnhof Karton AG ...

