Die Wiener Börse hat am Dienstag kaum verändert geschlossen. Konjunkturdaten aus den USA und der Eurozone setzten ebenso wenig Impulse im Handel wie der im Voraus veröffentlichte Redetext des Fed-Chefs Jerome Powell, der am Abend (MESZ) bei einer Parlamentsanhörung sprechen wird. Der heimische Leitindex ATX schloss um 0,13 Prozent etwas höher bei 3.453,83 Punkten. Der ATX-Prime gewann geringe 0,14 Prozent auf 1.760,66 Zähler. Dass die Stimmung der Konsumenten im Euroraum sich im Juni erneut aufgehellt hat, brachte kaum Impulse. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen stieg zum Vormonat zum fünften Mal in Folge, war bekannt gegeben worden. Der Eigenheimabsatz in den USA ist indes den vierten Monat in Folge gefallen. In einem im Voraus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...