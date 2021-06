Der Kosmetikhersteller Beiersdorf plant ein Logistik-Zentrum in Nachbarschaft zu seinem neuen Werk bei Leipzig. Die Kombination aus Produktionsstandort und Lieferketten-Hub ist die weltweit größte Investition des Konzerns an einem Standort. In den kommenden Jahren sollen 170 Mio. Euro in den Bau des Logistikzentrums fließen - zusätzlich zu den 220 Mio. Euro für das Werk. Dafür plant Beiersdorf- vorbehaltlich der Zustimmung des Leipziger Stadtrats - das rund 12,5 ha große Nachbargrundstück im Industriegebiet ...

