++ Europäische Aktienmärkte schwächeln ++ DE30 verteidigt den Bereich um 15.530 Punkte ++ Vonovia hat Übernahmeangebot für Deutsche Wohnen offiziell gestartet ++ Die wichtigsten Aktienindizes Europas notieren am Mittwoch etwas schwächer. Die europäischen Indizes starteten flach in den heutigen Handelstag, verloren aber im weiteren Verlauf an Boden. Die gemischten PMI-Daten aus Europa (französische Werte enttäuschten, deutsche Daten überzeugten) änderten wenig an der Stimmung. Die US-PMIs werden um 15:45 Uhr veröffentlicht, aber diese haben selten einen großen Einfluss auf die Märkte. ...

