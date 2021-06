ams Osram wurden im Rahmen des Delisting-Angebots 6.935.319 Osram-Aktien angedient, was etwa 7,2 Prozent aller Osram-Aktien entspricht. Einschließlich der parallel zum Delisting-Angebot erworbenen Osram-Aktien hat sich die Beteiligung von ams an Osram auf 80,3 Prozent erhöht. Die Börsennotierung von Osram an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich zum 30. Juni 2021 beendet; die Börsennotierung an der Münchner Wertpapierbörse endet zum 30. September 2021. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.06.)

