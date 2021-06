Männedorf (awp) - Tecan geht auf Grosseinkauf: Der Laborausrüster aus Männedorf übernimmt den US-Medizingeräte- und Instrumentenhersteller Paramit für 1 Milliarde Dollar. Damit expandiere man in den USA und Asien, teilte Tecan am Mittwochabend in einem Communiqué mit. Paramit werde von Anfang an zum Gewinn von Tecan beitragen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...