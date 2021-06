Der Verpackungsspezialist Theegarten-Pactec aus Dresden präsentiert eine Weiterentwicklung seiner modularen Hochleistungs-Verpackungsmaschine FPC5 zum Verpacken von Schokoladenprodukten. Die FPC5 wurde so weiterentwickelt, dass sie papierbasierte Packmittel verarbeiten kann: Zum einen per gängigem Kaltsiegelverfahren, zum anderen per komplexerem Heißsiegelverfahren. Mit dieser Verpackungsmaschine ist das Verarbeiten von papierbasierten Schlauchbeuteln per Heißsiegelverfahren im Hochleistungsbereich von 90 m/min möglich. Das entspricht 600 größeren 40-g-Schokoladenriegeln pro Minute. Auf der Maschine ...

