Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1923 Dollar und damit so viel wie in der Nacht zuvor.Auch zum Franken bewegt sich der Euro nur wenig und wird derzeit zu 1,0962 Franken gehandelt nach 1,0957 am Vorabend. Der Dollar macht derweil zum Franken weiter Boden gut und steigt leicht auf 0,9194 Franken. Damit notiert ...

