Der Polyolefin-Konzern Borealis übernimmt die Jahresproduktion von chemisch recycelten Rohstoffen aus dem Recyclingzentrum von Renasci im belgischen Oostende. Mit der vereinbarten Lieferung der geplanten Jahresproduktion von 20.000 t an Borealis wird der Konzern zu einem der weltweit führenden Anbieter von chemisch recycelten Basischemikalien und Polyolefinen. Das Portfolio der Borocycle C-Produkte ermöglicht die Umwandlung von Kunststoffabfällen in kreisförmige Hochleistungsprodukte und -anwendungen. Die in Renascis nach ISCC PLUS zertifizierten Recyclingzentrum verarbeiteten Abfälle stammen ...

