Die aktuell längste Serie: Österreichische Post mit 3 Tagen Plus in Folge (Performance: 1.27%) - die längste Serie dieses Jahr: Erste Group 11 Tage (Performance: 12.65%). Tagesgewinner war am Mittwoch Marinomed Biotech mit 1,21% auf 125,50 (15% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 2,03%) vor Immofinanz mit 0,82% auf 19,61 (87% Vol.; 1W 0,31%) und Telekom Austria mit 0,70% auf 7,19 (112% Vol.; 1W -0,83%). Die Tagesverlierer: Beaconsmind mit -8,11% auf 20,40 (291% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -17,07%), AT&S mit -4,12% auf 34,90 (95% Vol.; 1W -4,25%), Porr mit -2,91% auf 16,02 (152% Vol.; 1W -2,91%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Erste Group (30,88 Mio.), Wienerberger (16,67) und Verbund (15,53) ....

