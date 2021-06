FACC stellte gemeinsam mit EHang auf der Start-up- und Technologiemesse VivaTech '21 in Paris aus und durfte sich über prominenten Besuch am Messe-Stand freuen. Niemand geringerer als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron machte sich ein Bild von dem ausgestellten Flugtaxi. FACC CEO Robert Machtlinger: "Wir gehen mit dem EHang 216 den nächsten großen Schritt, um völlig neue Lösungen für den Individualverkehr im Luftraum zu schaffen. Dass unsere Technologie so großen Anklang findet - unter anderem bei wichtigen Entscheidungsträgern wie Präsident Macron - macht uns natürlich besonders stolz. Wir sehen das als eindeutiges Zeichen, dass man mit Innovationskraft, visionärem Denken und den Materialien der ...

