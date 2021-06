Die Aktie von Varta (VAR1.DE) gibt am Donnerstag um 1,18% auf 141,90 Euro nach und zieht sich weiter von dem gestern erreichten 4-Monats-Hoch zurück. Der Rückgang ist als korrektive Bewegung des Aufwärtsimpulses zu sehen, der am Montag nach dem Abpraller an der 50-Tage-Linie (EMA) begann - die Trendstruktur bleibt somit intakt. Die nächsten Widerstände, die vor dem Allzeithoch (179,80 Euro) auftauchen, sind das offene Gap vom 18. Februar (155,50 Euro) und das Februar-Hoch (168,30 Euro). Der übergeordnete ...

