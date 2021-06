EURUSD kämpft am Donnerstag um eine Rückkehr über die 100-Stunden-Linie (EMA), nachdem gestern die zweitägige Rally unterbrochen wurde. Am Mittwoch hatte sich das Paar von dem am Nachmittag erreichten Wochenhoch (1,1970) zurückgezogen und im Minus geschlossen. Um den übergeordneten Abwärtstrend fortsetzen zu können, müsste die Unterstützungszone bei 1,1925 und die mittelfristige Aufwärtstrendlinie durchbrochen werden. Andererseits könnte ein Tagesschlusskurs über der 200-Stunden-Linie (EMA) eine ...

