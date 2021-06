Heute im gabb: Um 10:34 liegt der ATX TR mit +0.92 Prozent im Plus bei 6936 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +1.72% auf 35.5 Euro, dahinter Warimpex mit +1.68% auf 1.21 Euro und Erste Group mit +1.50% auf 32.46 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15556 (+0.64%, Ultimo 2020: 13719). - Strabag und Wallstreetbets Deutsch- PIR-News: FACC, VÖNIX, Wolftank-Adisa, Strabag, EAM- Kurze zu Bawag, voestalpine, CA Immo- Unser Robot sagt: Agrana, Uniqa, Post und weitere Aktien auffällig, Thomas Birtel führt seit 8 Tagen im CEO-Ranking- startup300-Chef mit Update zu hawk:AI, Cleen Energy, Fretello und Klarstellung zu goStudent- Cherry-Aktie kommt zu 32,0 Euro an die Frankfurter Börse- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: ...

