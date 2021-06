Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds hat die 5,50 Prozent-Hybridanleihe der UBM mit unendlicher Laufzeit veräußert, wie der Fondsmanager KFM mitteilt. Dafür wurde die 5,50 Prozent- sustainability-linked-Hybridanleihe der UBM mit unendlicher Laufzeit und Kündigungsmöglichkeit seitens des Emittenten ab dem Jahr 2026 (WKN A3KSRC) neu in das Portfolio aufgenommen, wie es weiter heißt. Bei der Anleihe verpflichtet sich die Emittentin zur Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien durch Anhebung des Zinssatzes um 15 bps, für jedes Jahr, in dem die ESG-Ratings der Emittentin von ISS unter C+ und von EcoVadis unter Gold liegen oder zurückgezogen und nicht ersetzt werden.

