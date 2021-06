Fünf Monate ist es her, dass der Batteriehersteller Varta von wilden Short-Seller-Bashing-Spekulationen auf neue Allzeithoch getrieben wurde. Erst bei Kursen von gut 181 Euro endete der damalige Höhenflug. Vier Wochen später kostete die Aktie nur noch 105 Euro. Ernüchternd für alle Anleger, die damals angestachelt wurden und voller Hoffnung eingestiegen waren. In diesen Tagen steht das Unternehmen erneut im Fokus der Anleger. Diesmal jedoch gibt es handfeste fundamentale Gründe für das gesteigerte Interesse. So wurde vor Kurzem bekannt, dass Varta künftig die Volkswagen -Tochter Porsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...