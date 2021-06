BIC Violex mit Sitz in Athen, Griechenland, produziert auf rund 160 Spritzgießmaschinen verschiedener Hersteller jährlich 1 Mrd. Nassrasierer. Am Standort sind die Maschinen zu Business Units von rund 50 Maschinen zusammengefasst und befinden sich in unterschiedlichen Produktionshallen auf dem Firmengelände. Das Fertigungsspektrum reicht von einfachen Rasierern bis hin zu mehrkomponentigen oder mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...