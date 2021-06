Aktien: Bafin nimmt Curevacs Kursabsturz ins Visier

Anzeige / Werbung Vorläufige Studienergebnisse des Corona-Impfstoffs von Curevac zeigen einen enttäuschenden Wirkungsgrad. Der Aktienkurs stürzt zeitweise mehr als 50 Prozent ab. Das ruft die Bafin auf den Plan. Das Biotechnologieunternehmen Curevac gilt neben Biontech als deutscher Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Doch statt eines Erfolgs wie beim Mainzer Konkurrenten melden die ebenfalls an der Nasdaq gelisteten Tübinger einen Rückschlag: Der Aktienkurs stürzt ab, die Bafin wird aktiv. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie die Finanzdienstleistungsaufsicht mitteilte, schaut man sich den Kurssturz genauer an. Im Fokus stünden dabei vor allem außergewöhnliche Kursbewegungen und der Verdacht auf eine mögliche Marktmanipulation oder einen Marktmissbrauch. "Ich bitte um Verständnis, dass ich mich darüber hinaus nicht zu einem konkreten Einzelfall äußere", sagte ein Bafin-Sprecher. Die Curevac-Aktie war nach enttäuschenden Studienergebnissen des möglichen Corona-Impfstoffs innerhalb eines Handelstages um mehr als 40 Prozent eingebrochen. In der Spitze betrug der Kursverlust sogar mehr als 50 Prozent. Das entwickelte Covid-Vakzin kam den Angaben zufolge vorläufig nur auf einen Wirkungsgrad von 47 Prozent. Bei Biontech und Moderna liegt er bei jeweils mehr als 90 Prozent. Curevac-Aktie stabilisiert sich Die Aktie von Curevac hat sich nach dem dramatischen Kursabsturz mit Riesen-Gap (s. Ellipse) leicht erholt, allerdings konnte sich der Wert noch nicht nachhaltig erholen. Der MACD (Momentum) ist ebenfalls noch abwärts gerichtet, beginnt aber wieder, leicht nach oben zu drehen. Ein erneuter Test des Jahrestiefs knapp unter 50 Dollar erscheint daher möglich. Nachhaltig bessert sich die Lage erst, wenn der Widerstand bei 79 Dollar wieder überschritten wird. Enthaltene Werte: US4781601046,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

