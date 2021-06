Die US-Aktienindizes werden am Freitag vorbörslich flach gehandelt, nachdem der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq gestern neue Rekordstände erreichten. Am Donnerstag war es jedoch der Dow Jones, der hinsichtlich der prozentualen Veränderung (Plus von 0,95%) der große Gewinner war. Aufgrund der jüngsten Underperformance hat der US-Leitindex einiges aufzuholen und notiert mit 34.200 Zählern rund 2,3% unter seinem Allzeithoch. Die gestrigen Kursanstiege können überwiegend auf die ...

