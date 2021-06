Die Aktie von Volkswagen (VOW3.DE) gibt am Freitag um 0,78% auf 217,65 Euro nach und testete das Juni-Tief bei 216 Euro. Der Kurs erlitt in dieser Woche einen Rückschlag, da die Rückkehr über die 50-Tage-Linie (EMA) vom Montag nicht nachhaltig war. Sollte die Korrektur fortgesetzt werden, könnten Verkäufer die untere Grenze des symmetrischen Dreiecks oder die 200-Tage-Linie (EMA) in der Nähe des 38,2% Fibonacci-Retracements der Aufwärtsbewegung, die im März 2020 begann, anpeilen. Damit das kurzfristige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...