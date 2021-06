Zürich (awp) - Die Aktien von Huber+Suhner legen am Freitag im frühen Handel massiv zu. Der Komponentenhersteller hatte am Vorabend eine dynamisches erstes Halbjahr in Aussicht gestellt. Analysten zeigen sich positiv überrascht.Bis um 9.25 Uhr steigen Huber+Suhner um 4,9 Prozent auf 76,80 Franken, während der Gesamtmarkt ...

